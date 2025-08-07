WP: США хочуть пом'якшити критику на адресу Росії щодо прав людини

Витік інформації зі щорічного звіту Держдепартаменту США з прав людини вказує на те, що адміністрація президента Дональда Трампа має намір значно пом'якшити критику на адресу деяких іноземних держав, відомих численними порушеннями прав людини, зокрема Росії.

Про це йдеться у публікації The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Проєкти доповідей щодо ситуації з правами людини в Сальвадорі, Ізраїлі та Росії, копії яких були проаналізовані виданням, стали коротшими у порівнянні з минулорічними документами адміністрації Джо Байдена.

Зокрема, з них видалено всі згадки про представників ЛГБТК+ та злочини проти них, а описи порушень з боку уряду, які все ж залишилися, були пом'якшені.

Проєкти доповідей щодо Сальвадору, Ізраїлю та Росії, що просочилися в ЗМІ, підкреслюють, наскільки адміністрація Трампа радикально переосмислює роль США у захисті прав людини у світі, зазначає видання.

Ці документи також відповідають внутрішнім інструкціям, поширеним на початку цього року керівництвом Держдепартаменту, яке рекомендувало співробітникам скоротити доповіді до мінімуму, необхідного законодавчими нормами, і видалити з них згадки про корупцію в уряді, злочини на гендерному ґрунті та інші порушення, які уряд США історично документував.

"Звіт про права людини за 2024 рік був перероблений таким чином, щоб усунути надмірність, підвищити читабельність звіту та краще відповідати законодавчому мандату, на якому базується звіт", – заявив високопосадовець Державного департаменту.

Цей посадовець додав, що адміністрація Трампа приділить особливу увагу деяким питанням, зокрема відступу від свободи слова в деяких країнах, союзних Сполученим Штатам.

Нещодавно США скасували терористичний статус групи повстанців, яка повалила режим Башара Асада в Сирії.

Варто зазначити, що впродовж останніх тижнів Трамп посилив критику проти Росії. Зокрема, він заявив, що зниження цін на енергоносії може вплинути на господаря Кремля Владіміра Путіна і змусити його припинити війну в Україні.