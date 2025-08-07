WP: США хотят смягчить критику в адрес России по правам человека

Утечка информации из ежегодного отчета Госдепартамента США по правам человека указывает на то, что администрация президента Дональда Трампа намерена значительно смягчить критику в адрес некоторых иностранных государств, известных многочисленными нарушениями прав человека, в частности России.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, сообщает "Европейская правда".

Проекты докладов о ситуации с правами человека в Сальвадоре, Израиле и России, копии которых были проанализированы изданием, стали короче по сравнению с прошлогодними документами администрации Джо Байдена.

В частности, из них удалены все упоминания о представителях ЛГБТК+ и преступлениях против них, а описания нарушений со стороны правительства, которые все же остались, были смягчены.

Просочившиеся в СМИ проекты докладов по Сальвадору, Израилю и России подчеркивают, насколько администрация Трампа радикально переосмысливает роль США в защите прав человека в мире, отмечает издание.

Эти документы также соответствуют внутренним инструкциям, распространенным в начале этого года руководством Госдепартамента, которое рекомендовало сотрудникам сократить доклады до минимума, требуемого законодательными нормами, и удалить из них упоминания о коррупции в правительстве, преступлениях на гендерной почве и других нарушениях, которые правительство США исторически документировало.

"Отчет о правах человека за 2024 год был переработан таким образом, чтобы устранить избыточность, повысить читабельность отчета и лучше соответствовать законодательному мандату, на котором базируется отчет", – заявил высокопоставленный чиновник Государственного департамента.

Этот чиновник добавил, что администрация Трампа уделит особое внимание некоторым вопросам, в частности отступлению от свободы слова в некоторых странах, союзных Соединенным Штатам.

Недавно США отменили террористический статус группы повстанцев, которая свергла режим Башара Асада в Сирии.

Стоит отметить, что в течение последних недель Трамп усилил критику против России. В частности, он заявил, что снижение цен на энергоносители может повлиять на хозяина Кремля Владимира Путина и заставить его прекратить войну в Украине.