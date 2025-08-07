ЄС засудив російську окупацію Грузії на 17-річчя "пʼятиденної війни"

Європейський Союз на 17-ту річницю початку пʼятиденної війни Росії проти Грузії засудив військову окупацію грузинської території та висловив підтримку Тбілісі.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву речника Європейської комісії опублікувала Європейська служба зовнішніх справ.

У ЄС нагадали, що залишаються непохитними у прагненні до мирного врегулювання конфліктів у Грузії.

"Знову засуджуємо військову присутність Росії в окупованих сепаратистських регіонах Абхазії та Південної Осетії, що триває. Вона є порушенням міжнародного права, а також зобов’язань Росії за угодою від 12 серпня 2008 року", – ідеться в заяві.

Речник Єврокомісії також звернув увагу на страждання цивільного населення, яке опинилось в умовах російської окупації, та нагадав про мирні зусилля, які докладає для мирного врегулювання.

"Європейський Союз підтверджує свою непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в її міжнародно визнаних кордонах і залишається відданим зусиллям, спрямованим на стабілізацію та врегулювання конфлікту в регіоні", – підсумував він.

Росія ввела свої війська на територію Грузії 7 серпня 2008 року. 26 серпня Росія визнала "незалежність" Абхазії та "Південної Осетії", як вона називає Цхінвальський регіон Грузії.

