ЕС осудил российскую оккупацию Грузии на 17-летие "пятидневной войны"

Европейский Союз в 17-ю годовщину начала пятидневной войны России против Грузии осудил военную оккупацию грузинской территории и выразил поддержку Тбилиси.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление представителя Европейской комиссии опубликовала Европейская служба внешних дел.

В ЕС напомнили, что остаются непоколебимыми в стремлении к мирному урегулированию конфликтов в Грузии.

"Снова осуждаем военное присутствие России в оккупированных сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, что продолжается. Оно является нарушением международного права, а также обязательств России по соглашению от 12 августа 2008 года", – говорится в заявлении.

Представитель Еврокомиссии также обратил внимание на страдания гражданского населения, которое оказалось в условиях российской оккупации, и напомнил о мирных усилиях, которые прилагает для мирного урегулирования.

"Европейский Союз подтверждает свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах и остается преданным усилиям, направленным на стабилизацию и урегулирование конфликта в регионе", – подытожил он.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. 26 августа Россия признала "независимость" Абхазии и "Южной Осетии", как она называет Цхинвальский регион Грузии.

