Між Києвом і Бухарестом запустять пряме залізничне сполучення

Між Києвом і Бухарестом у четвер, 7 серпня, у тестовому режимі запущено пряме залізничне сполучення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільного преспідходу з міністеркою закордонних справ Румунії Оаною-Сільвією Цою в Києві, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Уже сьогодні в тестовому режимі, і мені це особливо приємно озвучити, в тестовому режимі запускається пряме залізничне сполучення між Києвом та Бухарестом. Два спеціальні вагони вирушають сьогодні до румунської столиці через Кишинів, а завтра повертаються до Києва", – сказав Сибіга.

Він подякував румунській стороні за швидкі темпи будівництва нового моста через річку Тиса, що дозволить вже зовсім скоро відкрити новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні "Біла Церква – Сігету Мармацієй".

"Усі ці проєкти мають працювати на благо громадян наших країн, у тому числі української громади в Румунії та румунської громади в Україні, які є мостами добросусідства між нашими державами", – наголосив міністр.

Перші пасажирські поїзди на ділянці Рахів – Ділове – Валя-Вішеулуй, які сполучають Україну з Румунією, відновили 18 січня 2023 року.

Читайте також Як повномасштабна війна дала поштовх розвитку кордону з Румунією.