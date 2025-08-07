Между Киевом и Бухарестом запустят прямое железнодорожное сообщение

Между Киевом и Бухарестом в четверг, 7 августа, в тестовом режиме запущено прямое железнодорожное сообщение.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместного пресс-подхода с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цой в Киеве, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Уже сегодня в тестовом режиме, и мне особенно приятно это озвучить, в тестовом режиме запускается прямое железнодорожное сообщение между Киевом и Бухарестом. Два специальных вагона отправляются сегодня в румынскую столицу через Кишинев, а завтра возвращаются в Киев", – сказал Сибига.

Он поблагодарил румынскую сторону за быстрые темпы строительства нового моста через реку Тиса, что позволит уже совсем скоро открыть новый пункт пропуска на украинско-румынской границе "Белая Церковь – Сигету Мармацией".

"Все эти проекты должны работать на благо граждан наших стран, в том числе украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине, которые являются мостами добрососедства между нашими государствами", – подчеркнул министр.

Первые пассажирские поезда на участке Рахов – Дилове – Валя-Вишеулуй, соединяющие Украину с Румынией, возобновили движение 18 января 2023 года.

