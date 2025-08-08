Орбан вважає, що Макрон і Мерц мали б летіти до Москви

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що лідери ключових держав ЄС мали би зустрітися з очільником Кремля, аби Європа не лишилась осторонь у дипломатичних зусиллях, спрямованих на припинення російсько-української війни.

Як повідомляє 444.hu, пише "Європейська правда", про це він заявив у п’ятничному інтерв’ю державному радіо.

Орбан сказав, що вважає проблемою те, що ЄС не бажає взаємодіяти з правителем РФ Владіміром Путіним, і "не радий, що ЄС заснув".

На його думку, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Емманюель Макрон мали би вирушити до Москви на переговори з Путіним, або ініціювати переговори у якійсь нейтральній країні.

Орбан зазначив, що в іншому разі потенційна мирна домовленість за результатами перемовин президента США і Путіна, зустріч яких очікується найближчим часом, буде фактично без участі європейців.

Він додав, що вважає необхідною якусь зустріч європейських лідерів з Путіним якщо не до його зустрічі з Трампом, то принаймні після неї, тому що "ЄС не має сидіти вдома як ображена дитина" і "якщо є проблема – треба вести переговори".

Нагадаємо, Орбан особисто літав до Москви влітку 2024 року під час головування Угорщини у Раді ЄС – після того, як відвідав Київ, позиціонуючи цей візит як "миротворчий"; у Євросоюзі дистанціювалися від його поїздки та наголосили, що він у цих взаємодіях з керівництвом РФ діє виключно від імені власної країни.