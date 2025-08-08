Орбан считает, что Макрон и Мерц должны были бы лететь в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что лидеры ключевых государств ЕС должны были бы встретиться с главой Кремля, чтобы Европа не осталась в стороне в дипломатических усилиях, направленных на прекращение российско-украинской войны.

Как сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда", об этом он заявил в пятничном интервью государственному радио.

Орбан сказал, что считает проблемой то, что ЕС не желает взаимодействовать с правителем РФ Владимиром Путиным, и "не рад, что ЕС заснул".

По его мнению, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон должны были бы отправиться в Москву на переговоры с Путиным, или инициировать переговоры в какой-то нейтральной стране.

Орбан отметил, что в противном случае потенциальная мирная договоренность по результатам переговоров президента США и Путина, встреча которых ожидается в ближайшее время, будет фактически без участия европейцев.

Он добавил, что считает необходимой какую-то встречу европейских лидеров с Путиным если не до его встречи с Трампом, то по крайней мере после нее, потому что "ЕС не должен сидеть дома как обиженный ребенок" и "если есть проблема – надо вести переговоры".

Напомним, Орбан лично летал в Москву летом 2024 года во время председательства Венгрии в Совете ЕС – после того, как посетил Киев, позиционируя этот визит как "миротворческий"; в Евросоюзе дистанцировались от его поездки и отметили, что он в этих взаимодействиях с руководством РФ действует исключительно от имени собственной страны.