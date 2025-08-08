Держдеп про можливу зустріч Трампа з Путіним: питання не довіри, а дій

У Державному департаменті США, коментуючи можливу зустріч президента Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, заявили, що її слід розглядати не як питання довіри, а як питання дій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу сказав заступник речниці Держдепу Томмі Піготт.

Він зазначив, що американська сторона постійно підтримує зв'язок з партнерами в Європі та з Україною.

Речник Держдепу наголосив, що кінцева мета адміністрації Трампа – "покласти край цьому конфлікту, змусити сторони сісти за стіл переговорів, домогтися припинення вогню і довгострокового миру".

На запитання щодо потенційної зустрічі Трампа з Путіним і чи довіряють у США кремлівському правителю, Піготт відповів: "Це не питання довіри. Це питання дій. Президент описав, як він був розчарований діями Росії, які ми спостерігали протягом останніх тижнів".

За його словами, Трамп говорив "про необхідність бачити дії, а не лише слова".

"Тож це не питання довіри. Це питання дій і того, щоб зробити все можливе для сприяння досягненню миру і припиненню цієї війни", – підкреслив речник.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков повідомляв раніше журналістам, що найближчими днями – ймовірно, наступного тижня, – планується зустріч Путіна і президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп публічно заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним найближчим часом.

Правитель Росії вважає, що Об'єднані Арабські Емірати підходять для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів.