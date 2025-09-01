В Норвегії розгорілась суперечка через намір уряду придбати британські фрегати

В Норвегії Соціалістична ліва партія (SV) критикує намір уряду замовити у Великій Британії фрегати на понад 11,5 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

Причиною невдоволення соціалістів стало те, що фрегати, вироблені BAE Systems, мають ізраїльські компоненти.

Депутатка від соціалістів Інгрід Фіскаа заявила, що її політсила порушить питання купівлі фрегатів у можливих переговорах після парламентських виборів в Норвегії.

"Якщо уряд сам не проявить рішучості, SV вимагатиме цього в будь-яких переговорах після виборів", – каже Фіскаа.

Своєю чергою міністр оборони Туре О. Сандвік підкреслює позицію уряду, що заміна фрегатів або вимога заміни ізраїльських деталей не підлягає обговоренню.

"Ми повинні мати фрегати, ідентичні британським, щоб зменшити витрати і терміни поставки, а також щоб ми могли проводити навчання з тим самим флотом", – зазначив він.

Як повідомляли, Велика Британія в рамках найбільшої за вартістю угоди з експорту військових кораблів поставить Норвегії фрегати типу 26, призначені для протичовнової боротьби, на суму 10 млрд фунтів стерлінгів (понад 11,5 млрд євро).

Найбільша в історії Норвегії оборонна угода передбачає, що об'єднаний флот з 13 протичовнових фрегатів – вісім британських і щонайменше п'ять норвезьких – буде спільно діяти в Північній Європі, значно посилюючи північний фланг НАТО.