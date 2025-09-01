В Норвегии разгорелся спор из-за намерения правительства купить британские фрегаты

В Норвегии Социалистическая левая партия (SV) критикует намерение правительства заказать в Великобритании фрегаты на более 11,5 млрд евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Причиной недовольства социалистов стало то, что фрегаты, произведенные BAE Systems, имеют израильские компоненты.

Депутат от социалистов Ингрид Фискаа заявила, что ее политсила поднимет вопрос покупки фрегатов в возможных переговорах после парламентских выборов в Норвегии.

"Если правительство само не проявит решимости, SV будет требовать этого в любых переговорах после выборов", – говорит Фискаа.

В свою очередь министр обороны Туре О. Сандвик подчеркивает позицию правительства, что замена фрегатов или требование замены израильских деталей не подлежит обсуждению.

"Мы должны иметь фрегаты, идентичные британским, чтобы уменьшить расходы и сроки поставки, а также чтобы мы могли проводить учения с тем же флотом", – отметил он.

Как сообщалось, Великобритания в рамках крупнейшей по стоимости сделки по экспорту военных кораблей поставит Норвегии фрегаты типа 26, предназначенные для противолодочной борьбы, на сумму 10 млрд фунтов стерлингов (более 11,5 млрд евро).

Крупнейшая в истории Норвегии оборонная сделка предусматривает, что объединенный флот из 13 противолодочных фрегатов – восемь британских и по меньшей мере пять норвежских – будет совместно действовать в Северной Европе, значительно усиливая северный фланг НАТО.