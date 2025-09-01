Чи можуть вибори у Норвегії принести неприємний сюрприз для України

Вже незабаром, 8 вересня, в Норвегії відбудуться парламентські вибори.

Результат цих виборів може напряму вплинути на Україну, адже Норвегія стає одним із ключових наших союзників.

Важливість Норвегії чудово розуміють і в РФ. Напередодні нинішніх виборів була створена нова політичні сила, яка під виглядом "миротворчості" просуває вигідні Кремлю тези. Насамперед – про зупинку допомоги України.

Про те, як може змінитися влада у Норвегії і чи вплине це на допомогу Україні, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Ірини Кутєлєвої Пропагандисти Путіна серед друзів України: що чекати від виборів у Норвегії. Далі – стислий її виклад.

Починаючи з лютого уряд Лейбористської партії керує Норвегією самостійно – після того як коаліцію залишила Центристська партія.

Проведення дострокових виборів норвезьке законодавство не передбачає, тому прем'єр-міністр від лейбористів Йонас Гар Стьоре був змушений продовжувати роботу з урядом меншості, покладаючись на ситуативну підтримку в парламенті при голосуванні за необхідні ініціативи уряду.

До розпаду коаліції уряд був вкрай непопулярним серед норвежців: лейбористам пророкували катастрофічні 16,8% підтримки – найгірший показник в історії партії.

Однак Стьоре зумів переломити цю тенденцію. Зокрема, одним з найвдаліших його рішень було запросити на посаду міністра фінансів Єнса Столтенберга, щойно той закінчив свою каденцію в ролі генсека НАТО.

Популярність Столтенберга додала політичних балів лейбористам, які почали стрімко відігравати втрачені позиції в опитуваннях. ЗМІ назвали його повернення в норвезьку політику "Stoltenback", оцінивши вплив на електоральну підтримку лейбористів.

Як наслідок, останнє опитування, проведене місцевим мовником NRK за 12 днів до голосування, показало, що хоча рейтинги лейбористів останнім часом трохи просіли, проте вони зберігають лідерство з показником підтримки на рівні 27,6%.

Історично головний опонент лейбористів – Консервативна партія (Høyre) – зараз демонструє катастрофічне падіння в рейтингу. На нинішніх виборах їм пророкують лише 14-15% голосів.

Згідно з опитуваннями, чверть тих, хто голосував за неї на попередніх парламентських виборах, тепер посунулися ще правіше та готові голосувати за Партію прогресу.

Політика Партії прогресу, яка вийшла на друге місце (21%), дуже нагадує типовий трампізм.

Вона виступає проти міграції з нехристиянських країн, закликає до посилення умов отримання громадянства та до зниження податків. Також партії притаманний скептицизм щодо кліматичних змін.

Щоправда, у питаннях підтримки України і оцінок загрози РФ позиція Партії прогресу суттєво відрізняється від європейських ультраправих. "Прогресисти" виступають за продовження підтримки України, а також підтримують збільшення Норвегією витрат на оборону.

Варіант, що нову коаліцію утворять консерватори і прогресисти – дуже висока.

Проте ані лейбористам, ані консерваторам із прогресистами не вистачає голосів для абсолютної більшості.

А тому ключовою інтригою норвезьких виборів може виявитися боротьба за "золоту акцію".

Але зміна влади не має привести до погіршення підтримки України. Серед норвезьких політиків існує консенсус щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією.

Але є одна політична сила, яка вибивається з цього тренду – партія "За мир і справедливість" (Partiet Fred og rettferdighet, або скорочено FOR). Програма політсили радше нагадує методичку роспропаганди.

Наразі опитування пророкують партії результат у 0,2%.

