Мелоні закликає ЄС призначити представника для переговорів з Росією

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила на підтримку ідеї призначити єдиного представника від ЄС для переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні.

Про це вона сказала у виступі перед Палатою депутатів, передає La Stampa, пише "Європейська правда".

Мелоні, виступаючи у парламенті перед засіданням Європейської Ради 18-19 червня, прокоментувала ідею щодо призначення єдиного перемовника від ЄС для переговорів з Росією.

"Я давно підтримую необхідність визначення авторитетної особи, якій довіряють і яка має мандат усіх держав-членів, щоб представляти точку зору Європи, і саме в цьому напрямку я продовжую працювати", – заявила прем’єр-міністерка.

Водночас Мелоні наголосила, що підтримка України та посилення тиску на Росію залишаються єдиними способами примусити РФ сісти за стіл переговорів.

"Наша позиція не змінюється. На нашу думку, підтримка Києва та збереження тиску на Москву й сьогодні є єдиним реальним способом створити умови, які змусять розпочати серйозний переговорний процес. Саме тому ми підтримуємо 20-й пакет європейських санкцій, адже доки Росія відмовлятиметься від припинення вогню та початку реальних переговорів, необхідно підтримувати високий політичний та економічний тиск", – заявила очільниця італійського уряду.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина, Франція та Британія розробляють план із залучення правителя РФ Владіміра Путіна до переговорів.

Неназваний німецький посадовець заявив, що між Росією та Європою поступово відкривається вікно можливостей для діалогу щодо завершення війни, але це залишається можливим лише за повної координації з Україною.

Серед потенційних кандидатів у представники ЄС для переговорів з РФ називали президента Фінляндії Александра Стубба. Втім фінський президент заявив, що не бачить себе в ролі переговірника на потенційних перемовинах з Росією.