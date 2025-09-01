Могут ли выборы в Норвегии принести неприятный сюрприз для Украины

Уже скоро, 8 сентября, в Норвегии состоятся парламентские выборы.

Результат этих выборов может напрямую повлиять на Украину, ведь Норвегия становится одним из ключевых наших союзников.

Важность Норвегии прекрасно понимают и в РФ. Накануне нынешних выборов была создана новая политическая сила, которая под видом "миротворчества" продвигает выгодные Кремлю тезисы. Прежде всего – о прекращении помощи Украине.

О том, как может измениться власть в Норвегии и повлияет ли это на помощь Украине, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Ирины Кутелевой Пропагандисты Путина среди друзей Украины: чего ждать от выборов в Норвегии. Далее – краткое изложение статьи.

С февраля правительство Лейбористской партии управляет Норвегией самостоятельно – после того как коалицию покинула Центристская партия.

Проведение досрочных выборов норвежское законодательство не предусматривает, поэтому премьер-министр от лейбористов Йонас Гар Стьоре был вынужден продолжать работу с правительством меньшинства, полагаясь на ситуативную поддержку в парламенте при голосовании за необходимые инициативы правительства.

До распада коалиции правительство было крайне непопулярным среди норвежцев: лейбористам пророчили катастрофические 16,8% поддержки – худший показатель в истории партии.

Однако Стьоре сумел переломить эту тенденцию. В частности, одним из самых удачных его решений было пригласить на пост министра финансов Йенса Столтенберга, как только тот закончил свою каденцию в роли генсека НАТО.

Популярность Столтенберга добавила политических баллов лейбористам, которые начали стремительно отыгрывать утраченные позиции в опросах. СМИ назвали его возвращение в норвежскую политику "Stoltenback", оценив влияние на электоральную поддержку лейбористов.

Как следствие, последний опрос, проведенный местным вещателем NRK за 12 дней до голосования, показал, что хотя рейтинги лейбористов в последнее время немного просели, они сохраняют лидерство с показателем поддержки на уровне 27,6%.

Исторически главный оппонент лейбористов – Консервативная партия (Høyre) – сейчас демонстрирует катастрофическое падение в рейтинге. На нынешних выборах им прочат лишь 14-15% голосов.

Согласно опросам, четверть тех, кто голосовал за нее на предыдущих парламентских выборах, теперь сместились еще правее и готовы голосовать за Партию прогресса.

Политика Партии прогресса, которая вышла на второе место (21%), очень напоминает типичный трампизм.

Она выступает против миграции из нехристианских стран, призывает к ужесточению условий получения гражданства и снижению налогов. Также партии присущ скептицизм в отношении климатических изменений.

Правда, в вопросах поддержки Украины и оценки угрозы со стороны РФ позиция Партии прогресса существенно отличается от европейских ультраправых. "Прогрессисты" выступают за продолжение поддержки Украины, а также поддерживают увеличение Норвегией расходов на оборону.

Вариант, что новую коалицию сформируют консерваторы и прогрессисты, очень высок.

Однако ни лейбористам, ни консерваторам с прогрессистами не хватает голосов для абсолютного большинства.

Поэтому ключевой интригой норвежских выборов может оказаться борьба за "золотую акцию".

Но смена власти не должна привести к ухудшению поддержки Украины. Среди норвежских политиков существует консенсус по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.

Но есть одна политическая сила, которая выбивается из этого тренда – партия "За мир и справедливость" (Partiet Fred og rettferdighet, или сокращенно FOR). Программа политсилы скорее напоминает методичку роспропаганды.

Сейчас опросы предсказывают партии результат в 0,2%.

