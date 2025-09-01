В Угорщині запрацювала ще одна українська школа

У Будапешті розпочала роботу двомовна українська школа імені Тараса Шевченка, яка стала третім таким закладом освіти в Угорщині.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомило Міністерство закордонних справ України.

Двомовна українська національна школа імені Тараса Шевченка в Будапешті була заснована при Державному самоврядуванні українців Угорщини – офіційній інституції української громади в Угорщині.

Школа спершу прийматиме учнів початкових класів, а згодом відкриє класи середньої школи, йдеться в повідомленні МЗС.

Там нагадали, що у 2024 році був відкритий перший в Угорщині український заклад середньої освіти – Українсько-угорська середня школа та гімназія, в якій зараз навчаються 360 дітей.

Крім того, у 2025 році державну ліцензію отримала школа на базі навчально-виховного комплексу Maszoret Avot, яка раніше існувала як освітній осередок, а тепер забезпечуватиме навчання українською мовою для близько 300 українських дітей.

"Окрім цих трьох шкіл, в Угорщині діє ще низка українських освітніх осередків, мережі недільних та додаткових українських шкіл, де також навчаються діти з українських та українсько-угорських сімей", – розповіли в МЗС України.

Нагадаємо, домовленість про відкриття українських шкіл в Угорщині досягли президент Володимир Зеленський та угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан під час візиту останнього до Києва 2 липня 2024 року.

Як відомо, мовне питання та права угорської меншини в Україні є одними з найбільш суперечливих між Києвом та Будапештом.