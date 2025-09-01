В Венгрии заработала еще одна украинская школа

В Будапеште начала работу двуязычная украинская школа имени Тараса Шевченко, которая стала третьим таким учебным заведением в Венгрии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Двуязычная украинская национальная школа имени Тараса Шевченко в Будапеште была основана при Государственном самоуправлении украинцев Венгрии – официальной институции украинской общины в Венгрии.

Школа сначала будет принимать учеников начальных классов, а затем откроет классы средней школы, говорится в сообщении МИД.

Там напомнили, что в 2024 году было открыто первое в Венгрии украинское среднее учебное заведение – Украинско-венгерская средняя школа и гимназия, в которой сейчас учатся 360 детей.

Кроме того, в 2025 году государственную лицензию получила школа на базе учебно-воспитательного комплекса Maszoret Avot, которая ранее существовала как образовательный центр, а теперь будет обеспечивать обучение на украинском языке для около 300 украинских детей.

"Кроме этих трех школ, в Венгрии действует еще ряд украинских образовательных центров, сети воскресных и дополнительных украинских школ, где также учатся дети из украинских и украинско-венгерских семей", – рассказали в МИД Украины.

Напомним, договорность об открытии украинских школ в Венгрии достигли президент Владимир Зеленский и венгерский премьер-министр Виктор Орбан во время визита последнего в Киев 2 июля 2024 года.

Как известно, языковой вопрос и права венгерского меньшинства в Украине являются одними из самых спорных между Киевом и Будапештом.