У Сенаті США кажуть про "посилення інтересу" до законопроєкту про санкції проти РФ

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив у середу, що у зв'язку з нещодавніми діями Москви спостерігається "посилений інтерес" до ухвалення законодавства щодо санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

"Існує багато, я б сказав, дискусій навколо того, що "нам потрібно рухатися", – сказав Тьюн журналістам, додавши, що "наші члени дуже зацікавлені" в можливих законодавчих діях.

Його коментарі з'явилися після того, як у середу російські безпілотники увійшли в повітряний простір Польщі, а на вихідних Росія завдала ударів по Києву.

Тьюн назвав нещодавні дії Росії "провокаційним актом", який був "спробою випробувати США і наших союзників по НАТО".

Двопартійний законопроєкт, ініційований сенатором Ліндсі Гремом, застряг у Сенаті, незважаючи на те, що має достатню підтримку для подолання гіпотетичного вето.

Цей захід передбачає введення тарифів для країн, які імпортують російські енергоносії, та запровадження вторинних санкцій проти іноземних фірм, які підтримують російське виробництво енергії.

Помічники в Сенаті, в тому числі Грема і Тьюна, працюють з Білим домом, щоб спробувати згладити те, що Тьюн назвав "технічними" проблемами в законодавстві. Цього тижня Грем має обговорити з Трампом прогрес у цих переговорах.

"Пане президенте, Конгрес з вами. Ми готові ухвалити закон, який дозволить запровадити нові санкції і тарифи, які можна буде застосувати на ваш розсуд. Наша мета – підтримати вас у боротьбі з цією зростаючою загрозою", – написав Грем у середу в соціальній мережі.

Але Тьюн не сказав, що готовий винести законопроєкт на голосування, зазначивши, що йому потрібно провести "кілька розмов", перш ніж це станеться.

Тьюн неодноразово заявляв, що йому потрібне зелене світло від Трампа, перш ніж виносити законопроєкт на розгляд Сенату.

Раніше в США заявили, що європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа.