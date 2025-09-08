США: відмова ЄС від нафти й газу РФ підштовхне Вашингтон до жорсткіших санкцій

Європейські країни мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Вашингтон посилив санкції проти Москви.

Про це заявив міністр енергетики США в адміністрації Дональда Трампа Кріс Райт виданню Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Міністр сказав, що європейські країни натомість повинні купувати американський скраплений природний газ, бензин та інші продукти викопного палива, щоб виконати умови торгової угоди між США та ЄС, яка передбачає закупівлю європейцями енергоносіїв зі США на $750 млрд до кінця 2028 року.

"Якби європейці провели межу і сказали: "Ми більше не купуємо російський газ, ми більше не купуємо російську нафту". Чи мало б це позитивний вплив на більш рішучі дії США щодо санкцій? Абсолютно", – заявив він в інтерв’ю напередодні переговорів із колегою з ЄС у Брюсселі цього тижня.

"Ми вважаємо, що це економічно вигідно для Європи. Ви хочете мати надійних постачальників енергії, які є вашими союзниками, а не ворогами… Інша причина – це велика мета адміністрації Трампа, і, я вірю, ЄС: покласти край війні Росії проти України. Росія фінансує свою воєнну машину за рахунок експорту нафти й газу, і якщо припинити європейські закупівлі, це зменшить її ресурси", – додав він.

Брюссель тисне на Вашингтон, щоб той запровадив жорсткіші економічні санкції проти Росії для підсилення тиску на Путіна в рамках дипломатичних зусиль щодо укладення мирної угоди в Україні.

Однак, попри дедалі більше розчарування відмовою Москви погодитися на тимчасове перемир’я, президент Трамп не запровадив додаткових санкцій проти Росії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що США готові посилити тиск на Росію, якщо те саме зробить і Європа.

Спеціальний представник ЄС з питань санкцій Девід О'Салліван у понеділок, 8 вересня, у Вашингтоні проведе перемовини з американською стороною щодо координації санкції проти Росії.