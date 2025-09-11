В Сенате США говорят об "усилении интереса" к законопроекту о санкциях против РФ

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн заявил в среду, что в связи с недавними действиями Москвы наблюдается "усиленный интерес" к принятию законодательства о санкциях против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Существует много, я бы сказал, дискуссий вокруг того, что "нам нужно двигаться", – сказал Тьюн журналистам, добавив, что "наши члены очень заинтересованы" в возможных законодательных действиях.

Его комментарии появились после того, как в среду российские беспилотники вошли в воздушное пространство Польши, а на выходных Россия нанесла удары по Киеву.

Тьюн назвал недавние действия России "провокационным актом", который был "попыткой испытать США и наших союзников по НАТО".

Двухпартийный законопроект, инициированный сенатором Линдси Грэмом, застрял в Сенате, несмотря на то, что имеет достаточную поддержку для преодоления гипотетического вето.

Эта мера предусматривает введение тарифов для стран, импортирующих российские энергоносители, и введение вторичных санкций против иностранных фирм, которые поддерживают российское производство энергии.

Помощники в Сенате, в том числе Грэма и Тьюна, работают с Белым домом, чтобы попытаться сгладить то, что Тьюн назвал "техническими" проблемами в законодательстве. На этой неделе Грэм должен обсудить с Трампом прогресс в этих переговорах.

"Господин президент, Конгресс с вами. Мы готовы принять закон, который позволит ввести новые санкции и тарифы, которые можно будет применить по вашему усмотрению. Наша цель – поддержать вас в борьбе с этой растущей угрозой", – написал Грэм в среду в социальной сети.

Но Тьюн не сказал, что готов вынести законопроект на голосование, отметив, что ему нужно провести "несколько разговоров", прежде чем это произойдет.

Тьюн неоднократно заявлял, что ему нужен зеленый свет от Трампа, прежде чем выносить законопроект на рассмотрение Сената.

Ранее в США заявили, что европейские страны должны прекратить покупать российскую нефть и газ, если они хотят, чтобы Вашингтон ужесточил санкции против Москвы.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил в воскресенье, что США готовы усилить давление на Россию, если то же самое сделает и Европа.