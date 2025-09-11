У Грузії сказали про затримання двох українців з 2,4 кг вибухівки

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) у четвер повідомила про затримання двох громадян України, у яких виявили 2,4 кілограма потужної вибухової речовини гексоген.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

Грузинські силовики кажуть, що вибухівку знайшли у ваговозі марки Mercedes-Benz з українськими номерами, яка 10 вересня перетнула прикордонний пункт "Сарпі".

За їхньою СДБ, захований у автомобілі гексоген везли до Грузії з України через Румунію, Болгарію і Туреччину. Затримані – водій ваговоза М.С. та Д.Ж., який забрав вибухівку зі схованок вже в Грузії.

Під час обшуків у затриманих українців вилучили вісім мобільних телефонів, комп'ютери, електронні носії, великі суми готівки, SIM-карти різних операторів і кокаїн, додали у грузинській Службі держбезпеки.

Проти затриманих порушили кримінальні справи за статтями про незаконне придбання, зберігання і перевезення вибухових речовин, а також про наркотики.

Грузинське слідство хоче встановити, для чого призначалась вибухівка – перевіряються версії про підготовку теракту на території Грузії або використання країни як транзитного маршруту, сказали у СДБ.

У травні співробітники Департаменту патрульної поліції МВС Грузії затримали двох громадян України за скоєння наркозлочинів, які передбачають до 20 років або довічне ув'язнення.

У 2023-му у Грузії ненадовго затримували українку Марину Чобанян за звинуваченнями в непокорі поліції та дрібному хуліганстві.