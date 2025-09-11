В Грузии сообщили о задержании двух украинцев с 2,4 кг взрывчатки

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) в четверг сообщила о задержании двух граждан Украины, у которых обнаружили 2,4 килограмма мощного взрывчатого вещества гексоген.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия".

Грузинские силовики говорят, что взрывчатку нашли в грузовике марки Mercedes-Benz с украинскими номерами, который 10 сентября пересек пограничный пункт "Сарпи".

По их данным, спрятанный в автомобиле гексоген везли в Грузию из Украины через Румынию, Болгарию и Турцию. Задержанные – водитель грузовика М.С. и Д.Ж., который забрал взрывчатку из тайников уже в Грузии.

Во время обысков у задержанных украинцев изъяли восемь мобильных телефонов, компьютеры, электронные носители, крупные суммы наличных, SIM-карты разных операторов и кокаин, добавили в грузинской Службе госбезопасности.

Против задержанных возбудили уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ, а также о наркотиках.

Грузинское следствие хочет установить, для чего предназначалась взрывчатка – проверяются версии о подготовке теракта на территории Грузии или использовании страны как транзитного маршрута, сказали в СГБ.

В мае сотрудники Департамента патрульной полиции МВД Грузии задержали двух граждан Украины за совершение наркопреступлений, которые предусматривают до 20 лет или пожизненное заключение.

В 2023 году в Грузии на короткое время задержали украинку Марину Чобанян по обвинениям в неповиновении полиции и мелком хулиганстве.