Сікорський закликав Угорщину зняти вето щодо переговорів України про вступ в ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував Угорщину щодо її вето щодо шляху України до Європейського Союзу.

Про це він сказав під час пресконференції зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою, пише кореспондентка "Європейської правди".

Сікорський, який перебуває із візитом у Києві, заявив, що Польща буде тісно співпрацювати з датським головуванням у ЄС, щоб розширення Євросоюзу за рахунок Молдови та України залишалося пріоритетом на порядку денному.

"Ми закликаємо Угорщину скасувати вето щодо початку переговорів щодо першого кластера. Ми з нетерпінням чекаємо на прийняття України до сім'ї ЄС", – сказав він.

Глава польського МЗС нагослив, що тільки скоординований тиск на Угорщину може принести результати.

Як повідомлялося, ЄС знову розглядає можливість відкриття першого кластера переговорів про членство з Молдовою – без здійснення такого кроку щодо України.

Але пізніше підтримка цієї ідеї знову ослабла.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Час для переговорів про вступ. ЄС не має ховатися за вето Орбана для покарання України.