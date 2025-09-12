Сикорский призвал Венгрию снять вето на переговоры Украины о вступлении в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Венгрию за ее вето на путь Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал во время пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой, пишет корреспондент "Европейской правды".

Сикорский, который находится с визитом в Киеве, заявил, что Польша будет тесно сотрудничать с датским председательством в ЕС, чтобы расширение Евросоюза за счет Молдовы и Украины оставалось приоритетом на повестке дня.

"Мы призываем Венгрию отменить вето на начало переговоров по первому кластеру. Мы с нетерпением ждем принятия Украины в семью ЕС", – сказал он.

Глава польского МИД подчеркнул, что только скоординированное давление на Венгрию может принести результаты.

Как сообщалось, ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но позже поддержка этой идеи снова ослабла.

