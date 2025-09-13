Спецпредставник Трампа: Україна не програє цю війну

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог переконаний, що Росія вже не отримає перемоги у війні проти України.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час виступу на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Україна не програє цю війну. В українців є моральна перевага над Росією, це очевидно",– додає Келлог.

Також він визнає, що "українці стали світовим лідером у виробництві дронів", суттєво випередивши Сполучені Штати.

Натомість, за його словами, попри те, що Росія має "сильну армію, проте вона є не настільки сильною, як переконують самі росіяни".

"Українці вже спромогтися значно скоротити військову потугу РФ, а тому про поразку України мова вже не йде",– резюмує він.

Попри це, Кіт Келлог переконаний, що дипломатична стратегія президента США Дональда Трампа здатна покласти край війні.

"Президент Трамп вірить в дипломатію сам на сам. Навіть якщо люди ненавидять один одного, з ними треба говорити та шукати можливість порозуміння. Можливо, це вам не подобається, але не можна кидати цих спроб",– впевнений він.

Келлог також заявив, що повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкої зупинки російської агресії проти України.

Американський президент Дональд Трамп напередодні вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".