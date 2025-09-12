Трамп знову заявив, що його терпіння щодо Путіна "вичерпується"

Американський президент Дональд Трампа вкотре заявив про те, що його терпіння щодо очільника Кремля Владіміра Путіна "вичерпується".

Про це він сказав у п’ятницю, 12 вересня, цитує The Guardian, передає "Європейська правда".

Після тижня масованих обстрілів українських регіонів, внаслідок яких також постраждала й Польща, Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "вичерпується і вичерпується швидко".

Проте, він також зазначив, що "для танго потрібні двоє", маючи на увазі завершення російсько-української війни.

"Дивно, що коли Путін хотів це зробити, Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а Путін – це знак питання. Але нам доведеться виступити дуже, дуже рішуче", – додав американський президент.

Зауважимо, що лише за вересень це не вперше, коли Трамп висловлював "розчарування" діями Путіна. Зокрема, 2 вересня він анонсував "певні дії".

Через кілька днів він сказав, що готовий перейти до другої фази санкцій проти Росії.

Вже 10 вересня близько двох десятків російських безпілотників вперше полетіли вглиб території Польщі і їх вперше почали збивати. Окремі БпЛА залетіли далеко на північ та у центр країни. Більшість уламків вже знайшли, найбільше – на території Люблінського воєводства, поруч з кордоном Білорусі. Один БпЛА зруйнував дах приватного будинку і пошкодив авто.

У зв’язку з цим, керівників російських посольств "викликали на килим" Швеція, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди, Чехія, Франція та Німеччина.

Читайте також: Нова сходинка війни. Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу.