Спецпредставитель Трампа: Украина не проиграет эту войну

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог убежден, что Россия уже не получит победы в войне против Украины.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом он заявил во время выступления на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

"Украина не проигрывает эту войну. У украинцев есть моральное преимущество над Россией, это очевидно",– добавляет Келлог.

Также он признает, что "украинцы стали мировым лидером в производстве дронов", существенно опередив Соединенные Штаты.

Зато, по его словам, несмотря на то, что у России есть "сильная армия, однако она не настолько сильна, как убеждают сами россияне".

"Украинцы уже смогли значительно сократить военную мощь РФ, а потому о поражении Украины речь уже не идет", – резюмирует он.

Несмотря на это, Кит Келлог убежден, что дипломатическая стратегия президента США Дональда Трампа способна положить конец войне.

"Президент Трамп верит в дипломатию один на один. Даже если люди ненавидят друг друга, с ними надо говорить и искать возможность взаимопонимания. Возможно, это вам не нравится, но нельзя бросать этих попыток",– уверен он.

Келлог также заявил, что полная остановка поддержки России Китаем приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.

Американский президент Дональд Трамп накануне в очередной раз заявил о том, что его терпение в отношении главы Кремля Владимира Путина "исчерпывается".