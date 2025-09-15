Суд Туреччини відклав винесення рішення щодо лідера опозиції

У понеділок, 15 вересня, турецький суд відклав рішення про усунення головного лідера опозиції Озгура Озеля.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда"

Сотні членів Республіканської народної партії (CHP), включно із головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Ердогана, мером Стамбула Екремом Імамоглу, були ув'язнені в очікуванні суду в рамках окремого, масштабного юридичного розслідування щодо ймовірних зв'язків з корупцією та тероризмом.

Суддя в Анкарі відклав розгляд справи до 24 жовтня.

Якщо наступного місяця суд ухвалить рішення про скасування з'їзду CHP, це фактично позбавить Озгура Озеля, голову партії, титулу, який він там здобув.

Напередодні рішення суду в останні дні спалахнули вуличні протести проти Ердогана.

Опозиція, правозахисні групи та деякі європейські лідери заявляють, що репресії проти CHP мають політичне підґрунтя і є антидемократичними, але уряд відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що судова система Туреччини є незалежною.

8 вересня турецькі опозиційні депутати склали столи і стільці біля входу в офіс штаб-квартири своєї партії в Стамбулі, щоб заблокувати поліцію і запобігти заміні посадовця, якого звільнив суд.

Зазначимо, 13 вересня мер стамбульського району Байрампаша був взятий під варту за звинуваченнями в хабарництві, розтраті коштів і шахрайстві, на тлі того, що турецька влада продовжує репресії проти опозиції в країні.

