У Туреччині взяли під варту ще одного політика опозиції

Новини — Субота, 13 вересня 2025, 17:14 — Іванна Костіна

Мер стамбульського району Байрампаша був взятий під варту рано вранці в суботу за звинуваченнями в хабарництві, розтраті коштів і шахрайстві, на тлі того, що турецька влада продовжує репресії проти опозиції в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Мер Хасан Мутлу, член опозиційної Республіканської народної партії (CHP), був затриманий згідно з ордером, виданим в суботу вранці для 48 осіб в рамках розслідування корупції в муніципалітеті Байрампаша.

Як повідомляється, стамбульська поліція провела рейд за 72 адресами і затримала Мутлу та кількох його заступників.

Політик підтвердив своє затримання в мережі X. "Те, що сталося, є нічим іншим, як політичними операціями і безпідставним наклепом", – написав Мутлу.

Мутлу – останній з низки опозиційних чиновників, заарештованих за останні місяці в рамках придушення опозиції до президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

У серпні Інан Гюней, мер стамбульського району Бейоглу, був взятий під варту за звинуваченням у корупції.

У березні мер Стамбула Екрем Імамоглу – головний політичний суперник Ердогана – був відправлений до в'язниці за звинуваченням у корупції та пособництві терористичній групі, незважаючи на масові протести. У п'ятницю розпочався новий судовий процес проти нього, де Імамоглу висунули звинувачення у фальсифікації його університетського диплому.

Мутлу, Гюней та Імамоглу є членами найбільшої опозиційної партії Туреччини, соціал-демократичної CHP.

Турецька влада також арештувала кількох інших мерів та місцевих посадовців від цієї партії. Критики вважають ці дії політично мотивованими спробами влади позбавитись конкурентів на виборах.

