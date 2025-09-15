Суд Турции отложил вынесение решения в отношении лидера оппозиции

В понедельник, 15 сентября, турецкий суд отложил решение об отстранении главного лидера оппозиции Озгура Озеля.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда"

Сотни членов Республиканской народной партии (CHP), включая главного политического соперника президента Турции Реджепа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу, были заключены под стражу в ожидании суда в рамках отдельного, масштабного юридического расследования о возможных связях с коррупцией и терроризмом.

Судья в Анкаре отложил рассмотрение дела до 24 октября.

Если в следующем месяце суд примет решение об отмене съезда CHP, это фактически лишит Озгура Озеля, председателя партии, титула, который он там получил.

Накануне решения суда в последние дни вспыхнули уличные протесты против Эрдогана.

Оппозиция, правозащитные группы и некоторые европейские лидеры заявляют, что репрессии против CHP имеют политическую подоплеку и являются антидемократическими, но правительство отвергает эти обвинения, утверждая, что судебная система Турции является независимой.

8 сентября турецкие оппозиционные депутаты сложили столы и стулья у входа в офис штаб-квартиры своей партии в Стамбуле, чтобы заблокировать полицию и предотвратить замену чиновника, которого уволил суд.

Отметим, 13 сентября мэр стамбульского района Байрампаша был взят под стражу по обвинениям во взяточничестве, растрате средств и мошенничестве, на фоне того, что турецкие власти продолжают репрессии против оппозиции в стране.

