У Стамбулі опозиціонери забарикадували офіс, щоб зірвати призначення нового керівника

У понеділок, 8 вересня, турецькі опозиційні депутати склали столи і стільці біля входу в офіс штаб-квартири своєї партії в Стамбулі, щоб заблокувати поліцію і запобігти заміні посадовця, якого суд звільнив минулого тижня.

Минулого тижня стамбульський суд ухвалив рішення про усунення з посади голови CHP (Республіканська народна партія) в Стамбулі Озгура Челіка через нібито порушення. Суд постановив, що Гюрсель Текін, колишній заступник голови CHP, повинен тимчасово замінити Челіка.

CHP відхилила це рішення, заявивши, що Текін був виключений з партії, і пообіцяла не віддавати посаду Челіка нікому.

Після засідання кабінету міністрів президент Реджеп Ердоган заявив, що опозиція повинна поважати верховенство права і припинити порушувати спокій нації.

Призначений судом Текін прибув до штаб-квартири CHP серед протестів, щоб зайняти посаду. Він увійшов до будівлі за підтримки поліції після протистояння з членами партії.

Відтак депутати CHP нагромадили меблі майже до верху дверей, щоб запобігти входу поліції і Текіна. На сходах поза офісом поліцейські евакуювали прихильників CHP, застосувавши перцевий спрей, щоб змусити їх вийти, повідомили свідки.

А за межами будівлі сотні співробітників поліції затримали протестувальників, застосували сльозогінний газ.

Зазначимо, арешт опозиційного мера Стамбула Екрема Імамоглу спричинив найбільші антиурядові протести в Туреччині за останні роки. Люди щоночі збиралися біля стамбульської мерії і часто вступали в сутички з поліцією.

У червні Імамоглу та його адвокати бойкотували судове засідання, стверджуючи, що пізня зміна місця проведення засідання була незаконною.

Та справа стосувалася коментарів Імамоглу щодо судового переслідування інших посадовців з його Республіканської народної партії і є однією з численних кримінальних звинувачень, висунутих проти нього.

16 липня у Туреччині Імамоглу засудили до майже двох років тюремного ув'язнення після того, як суд визнав його винним у "погрозах" головному прокурору Стамбула.

