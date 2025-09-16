Новий премʼєр Франції скасовує "довічні" пільги для колишніх урядовців

Новопризначений премʼєр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про скасування з 2026 року пожиттєвих пільг, які надаються колишнім членам уряду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

За словами Лекорню, так звані "довічні" пільги для колишніх членів французького уряду будуть скасовані з 1 січня 2026 року.

"Хоча Республіка і повинна захищати осіб, які зазнають погроз, проте немислимо, щоб вони могли користуватися довічними пільгами через тимчасовий статус", – сказав він.

Французький премʼєр уточнив, що одна з таких пільг – поліцейський захист, яка надаватиметься колишнім прем'єрам і міністрам внутрішніх справ "лише на обмежений термін і продовжуватиметься залежно від реального ризику".

У Франції колишні члени уряду можуть отримати службовий автомобіль та водія, а також найняти особистого секретаря на 10 років після закінчення повноважень, але до досягнення 67-річчя.

Імовірно, ці пільги також будуть обмежені в часі, але вплив такого кроку на бюджет Франції буде обмежений: за офіційними даними, у 2019 році держава витратила трохи менше 1,6 мільйона євро на службові автомобілі та помічників ексурядовців і ще 2,8 мільйона євро – на їхню поліцейську охорону.

Раніше новий прем’єр-міністр Франції відмовився від ідеї попередника Франсуа Байру щодо скасування двох державних свят для скорочення дефіциту бюджету.

