Новий прем'єр Франції відмовився від ідеї свого попередника щодо скасування держсвят

Новий прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню вирішив відмовитись від ідеї свого попередника Франсуа Байру щодо скасування двох державних свят в рамках заходів, спрямованих на скорочення дефіциту бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує "Європейська правда".

Уряд на чолі з Байру пропонував зменшити дефіцит бюджету Франції з 5,8% ВВП минулого року до 4,6% у 2026 році. Для цього в проєкті бюджету, представленого Байру, були суттєві скорочення витрат на понад 43 млрд євро.

Особливе обурення викликала пропозиція премʼєра Франції скасувати два державні свята, аби зробити їх робочими днями.

Лекорню ж наразі намагається сформувати кабінет міністрів і розробити проєкт бюджету на 2026 рік, який може бути ухвалений парламентом, де існують глибокі розбіжності.

"Я чую, що говорять наші громадяни: вони хочуть, щоб робота приносила дохід. Відмова від скорочення святкових днів потребуватиме пошуку інших джерел фінансування", – сказав він.

Новий прем'єр-міністр заявив, що проконсультується з представниками профспілок. Він закликав до переговорів у парламенті з депутатами опозиційних партій, таких як соціалісти, комуністи і зелені.

За його словами, це буде "складно, але необхідно, щоб дати країні" бюджет.

Ідея Байру щодо скасування двох державних свят викликала особливе обурення у Франції – проти цього виступають понад 80% французів.

