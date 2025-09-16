Новый премьер Франции отменяет "пожизненные" льготы для бывших чиновников

Новоназначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил об отмене с 2026 года пожизненных льгот, предоставляемых бывшим членам правительства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Лекорню, так называемые "пожизненные" льготы для бывших членов французского правительства будут отменены с 1 января 2026 года.

"Хотя Республика и должна защищать лиц, подвергающихся угрозам, однако немыслимо, чтобы они могли пользоваться пожизненными льготами из-за временного статуса", – сказал он.

Французский премьер уточнил, что одна из таких льгот – полицейская защита, которая будет предоставляться бывшим премьерам и министрам внутренних дел "только на ограниченный срок и будет продлеваться в зависимости от реального риска".

Во Франции бывшие члены правительства могут получить служебный автомобиль и водителя, а также нанять личного секретаря на 10 лет после окончания полномочий, но до достижения 67-летия.

Вероятно, эти льготы также будут ограничены во времени, но влияние такого шага на бюджет Франции будет ограниченным: по официальным данным, в 2019 году государство потратило чуть менее 1,6 миллиона евро на служебные автомобили и помощников экс-чиновников и еще 2,8 миллиона евро – на их полицейскую охрану.

Ранее новый премьер-министр Франции отказался от идеи своего предшественника Франсуа Байру об отмене двух государственных праздников для сокращения дефицита бюджета.

