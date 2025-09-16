Reuters: США схвалили перші поставки зброї Україні за рахунок союзників НАТО

Адміністрація Дональда Трампа схвалила перші пакети військової допомоги Україні за новим механізмом, згідно з яким зброя фінансується за рахунок європейських членів НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два проінформованих джерела.

За даними Reuters, заступник голови Пентагону Елбрідж Колбі затвердив дві поставки озброєнь Україні на суму по $500 мільйонів доларів за механізмом PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

"Це перше використання нового механізму, розробленого США та союзниками для постачання Україні зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО", – ідеться в матеріалі.

Сполучені Штати й НАТО на початку серпня запустили новий механізм надання Україні військової допомоги PURL, який передбачає фінансування американської зброї через внески членів Альянсу.

Відтоді європейські держави загалом пообіцяли виділити близько 2 мільярдів доларів на цей механізм. В Альянсі сподіваються залучити загалом до 10 мільярдів доларів.