Лукашенко каже, що Білорусь не буде нікого захоплювати, "бо не зможе"

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко сказав, що білоруська армія нікого не намагається завоювати, бо не зможе.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Зеркало", про це він сказав у вівторок під час вручення державних нагород.

Звертаючись до учасників заходу, Лукашенко сказав, що Білорусь нікому не загрожує.

"Ми здатні дати відповідь будь-якому агресору. Нікого не намагаємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо. Навколо нас сильні держави, що тут говорити. Але неприйнятний збиток ми завжди готові завдати, якщо хтось ступить на нашу землю", – додав він.

Самопроголошений президент Білорусі згадав і російсько-білоруські навчання "Запад-2025", сказавши, що у Мінську "ні в якому разі" не збираються погрожувати ними.

Раніше у Білорусі заявили, що під час спільних з Росією навчань "Запад-2025" відпрацювали розгортання комплексу "Орєшнік".

У лютому 2022 року, через лічені дні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Лукашенко погрожував вторгненням в Україну білоруської армії.