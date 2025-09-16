Лукашенко говорит, что Беларусь никого не будет захватывать, "потому что не сможет"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что белорусская армия никого не пытается завоевать, потому что не сможет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Зеркало", об этом он сказал во вторник во время вручения государственных наград.

Обращаясь к участникам мероприятия, Лукашенко сказал, что Беларусь никому не угрожает.

"Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не пытаемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", – добавил он.

Самопровозглашенный президент Беларуси упомянул и российско-белорусские учения "Запад-2025", сказав, что в Минске "ни в коем случае" не собираются угрожать ими.

Ранее в Беларуси заявили, что во время совместных с Россией учений "Запад-2025" отработали развертывание комплекса "Орешник".

В феврале 2022 года, через считанные дни после полномасштабного вторжения России в Украину, Лукашенко угрожал вторжением в Украину белорусской армии.