В Британії затримали двох осіб за запуск дронів під час візиту Трампа

У Великій Британії затримали двох осіб, які, запустивши дрони, порушили обмеження повітряного простору, яке запровадили через візит президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Двоє 37-річних чоловіків залишаються під вартою в поліції, поки триває розслідування інцидентів.

До 18 вересня в районі Віндзора діє тимчасове обмеження на використання повітряного простору, що поширюється на всі літальні апарати, включно з дронами.

Поліція нагадує, що будь-які порушення обмежень на використання повітряного простору будуть жорстко припинятися.

Цей захід необхідний для забезпечення безпеки як місцевого населення, так і всіх учасників державного візиту", наголосили в поліції.

Трамп прибув до Великої Британії ввечері 16 вересня. Він став першим президентом США, який здійснить два державні візити до Великої Британії. Це візити найвищого рівня, які передбачають участь монархів і кількаденну програму.

Раніше повідомляли про затримання чотирьох осіб після того, як зображення Трампа разом з засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном були спроєктовані на Віндзорський замок.