В Британии задержали двух человек за запуск дронов во время визита Трампа

В Великобритании задержали двух человек, которые, запустив дроны, нарушили ограничения воздушного пространства, которое ввели из-за визита президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Двое 37-летних мужчин остаются под стражей в полиции, пока продолжается расследование инцидентов.

До 18 сентября в районе Виндзора действует временное ограничение на использование воздушного пространства, распространяющееся на все летательные аппараты, включая дроны.

Полиция напоминает, что любые нарушения ограничений на использование воздушного пространства будут жестко пресекаться.

Эта мера необходима для обеспечения безопасности как местного населения, так и всех участников государственного визита", подчеркнули в полиции.

Трамп прибыл в Великобританию вечером 16 сентября. Он стал первым президентом США, который совершит два государственных визита в Великобританию. Это визиты самого высокого уровня, которые предусматривают участие монархов и многодневную программу.

Ранее сообщалось о задержании четырех человек после того, как изображения Трампа вместе с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном были спроецированы на Виндзорский замок.