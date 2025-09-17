Метсола та Зеленський обговорили санкції проти Росії та вступ в ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі із президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою.

Про це він сказав під час пресконференції за підсумками зустрічі, передає кореспондентка "Європейської правди".

Як зазначив Зеленський цей візит Метсоли став четвертим візитом президентки Європейського парламенту до України за час повномасштабного російського вторгнення.

"Ми однаково сприймаємо ситуацію зараз. Захист України – це захист Європи, допомога Україні. Це допомога Європі", – наголосив він.

Під час зустрічі вони обговорили ключові теми, які є між Україною та європейськими інституціями, зокрема: підтримку перемовин щодо вступу України у Євросоюз, важливість відкриття першого кластера якнайшвидше, санкції проти Росії та прийняття 19-го пакету санкцій Євросоюзу.

"Ми розраховуємо на відкриття першого кластеру, як найшвидше, та в одноголосну підтримку цього рішення всіма державними членами Євросоюзу", – наголосив український президент.

Також вони поспілкувалися щодо соціальних питань: будівництва укриттів для шкіл і підтримку Європою програми безоплатного харчування для всіх українських дітей у школах.

Зазначимо, цього ж дня Метсола під час виступу у Верховній Раді оголосила про відкриття представництва Європарламенту в Києві.

Конференція голів Європейського парламенту підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні, аби сприяти її європейській інтеграції та взаємодії, ще у листопаді 2023 року.