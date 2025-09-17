Метсола и Зеленский обсудили санкции против России и вступление в ЕС

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности встречи с президентом Европейского парламента Робертой Метсолой.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи, передает корреспондент "Европейской правды".

Как отметил Зеленский, этот визит Метсолы стал четвертым визитом президента Европейского парламента в Украину за время полномасштабного российского вторжения.

"Мы одинаково воспринимаем ситуацию сейчас. Защита Украины – это защита Европы, помощь Украине. Это помощь Европе", – подчеркнул он.

Во время встречи они обсудили ключевые темы, которые есть между Украиной и европейскими институтами, в частности: поддержку переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, важность открытия первого кластера как можно скорее, санкции против России и принятие 19-го пакета санкций Евросоюза.

"Мы рассчитываем на открытие первого кластера как можно скорее и на единогласную поддержку этого решения всеми государственными членами Евросоюза", – подчеркнул украинский президент.

Также они пообщались по социальным вопросам: строительству укрытий для школ и поддержке Европой программы бесплатного питания для всех украинских детей в школах.

Отметим, в этот же день Метсола во время выступления в Верховной Раде объявила об открытии представительства Европарламента в Киеве.

Конференция председателей Европейского парламента подтвердила намерения открыть постоянное представительство в Украине, чтобы способствовать ее европейской интеграции и взаимодействию, еще в ноябре 2023 года.