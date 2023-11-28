Європарламент підтвердив плани відкрити представництво в Україні

Конференція голів Європейського парламенту у вівторок, 28 листопада, підтвердила наміри відкрити постійне представництво в Україні, аби сприяти її європейській інтеграції та взаємодії.

Про це йдеться в опублікованій нею заяві на підтримку України, яку цитує "Європейська правда".

Про відкриття офісу Європарламент згадав у контексті підписання меморандуму про взаєморозуміння з Верховною радою України.

Керівництво інституції назвало його важливим кроком у "зміцненні багатовимірного партнерства, яке є ключовим елементом у підготовці українських політичних інститутів до інтеграції в ЄС".

"Це партнерство буде посилене завдяки створенню постійної присутності Європейського парламенту в Києві, розвитку та підтримці наших зв’язків із Верховною радою та українським народом", – додали там.

Про наміри Європейського парламенту відкрити офіс в Україні минулого тижня повідомляли ЗМІ.

Тоді як Європарламент має офіс у кожній країні-члені, лише кілька його представництв працюють за межами ЄС, зокрема в Нью-Йорку, Аддіс-Абебі та Джакарті.

Окрім того, у вівторок конференція президентів Європейського парламенту публічно виступила за те, щоб Європейська рада підтвердила початок переговорів про вступ України до ЄС.