Бобер паралізував на кілька днів рух залізницею на заході Данії

Через дії бобра рух залізницею між населеними пунктами Аулум і Струер на заході Данії призупинили щонайменше до кінця тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

У середу ввечері регулятор безпеки залізничного руху Banedanmark призупинив рух на ділянці між Аулумом і Струером через аварію на залізничному мості біля Аулума.

За даними регулятора, причиною проблеми, найімовірніше, став бобер, який побудував греблю в струмку під мостом. Це змінило течію води та підточило фундамент мосту.

Фото: Banedanmark

Ремонт планують завершити до неділі, а на цей час між Аулумом і Струером запустили автобусне сполучення.

У 2022 році бобрів звинувачували у прориві дамби в Західнопоморському воєводстві Польщі, в результаті чого через підвищення рівня води обвалився міст з ділянкою дороги обласного значення.

У 2023 році бобри розрили залізничний насип на півдні Баварії, тимчасово позбавивши курорт Оберстдорф залізничного сполучення.