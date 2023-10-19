Бобри до кінця жовтня позбавили баварський курорт залізничного сполучення

Щонайменше на два тижні не буде потягів до і з баварського курорту Оберстдорф, оскільки надзвичайно активні бобри розрили залізничний насип на півдні Баварії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Через боброві нори туристичне місто Оберстдорф в Альгау залишиться відрізаним від залізничного сполучення щонайменше до кінця жовтня.

Експерт з ґрунту зараз вивчає пошкодження залізничного насипу на шляху до Імменштадта і те, як його можна найкраще відремонтувати, повідомила речниця Deutsche Bahn.

Експерт також має з'ясувати, чи бобри все ще живуть у норах.

За даними Deutsche Bahn, автобуси і таксі тепер курсують між Зонтгофеном і Оберстдорфом замість скасованих потягів.

Оберстдорф – найпівденніший муніципалітет Німеччини, найбільш відомий як місце для катання на лижах, піших прогулянок і альпінізму.

Наприкінці вересня лось заблукав у тунелі між станціями метро шведської столиці Стокгольма Sätra і Vårby gård і спричинив зупинку на червоній лінії метрополітену.

Нагадаємо, у Берліні в кінці липня повідомили про нібито "левицю" на свободі, яку довго та безрезультатно шукали. Згодом з’ясувалося, левицею міг бути дикий кабан.