Бобр на несколько дней парализовал движение поездов на западе Дании

Из-за действий бобра движение по железной дороге между населенными пунктами Аулум и Струер на западе Дании приостановили как минимум до конца недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

В среду вечером регулятор безопасности железнодорожного движения Banedanmark приостановил движение на участке между Аулумом и Струером из-за аварии на железнодорожном мосту возле Аулума.

По данным регулятора, причиной проблемы, скорее всего, стал бобр, который построил плотину в ручье под мостом. Это изменило течение воды и подточило фундамент моста.

Фото: Banedanmark

Ремонт планируют завершить к воскресенью, а на это время между Аулумом и Струером запустили автобусное сообщение.

В 2022 году бобров обвиняли в прорыве дамбы в Западно-Поморском воеводстве Польши, в результате чего из-за повышения уровня воды обрушился мост с участком дороги областного значения.

В 2023 году бобры разрыли железнодорожный насып на юге Баварии, временно лишив курорт Оберстдорф железнодорожного сообщения.