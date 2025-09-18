Бобр на несколько дней парализовал движение поездов на западе Дании
Новости — Четверг, 18 сентября 2025, 16:52 —
Из-за действий бобра движение по железной дороге между населенными пунктами Аулум и Струер на западе Дании приостановили как минимум до конца недели.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.
В среду вечером регулятор безопасности железнодорожного движения Banedanmark приостановил движение на участке между Аулумом и Струером из-за аварии на железнодорожном мосту возле Аулума.
По данным регулятора, причиной проблемы, скорее всего, стал бобр, который построил плотину в ручье под мостом. Это изменило течение воды и подточило фундамент моста.
Ремонт планируют завершить к воскресенью, а на это время между Аулумом и Струером запустили автобусное сообщение.
В 2022 году бобров обвиняли в прорыве дамбы в Западно-Поморском воеводстве Польши, в результате чего из-за повышения уровня воды обрушился мост с участком дороги областного значения.
В 2023 году бобры разрыли железнодорожный насып на юге Баварии, временно лишив курорт Оберстдорф железнодорожного сообщения.