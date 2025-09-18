Охорону премʼєрки Італії посилили після вбивства Чарлі Кірка у США

Премʼєр-міністерці Італії Джорджі Мелоні та її двом віцепремʼєрам посилили охорону до найвищого рівня після резонансного вбивства американського консервативного діяча Чарлі Кірка у США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Repubblica.

Після вбивства Кірка Міністерство внутрішніх справ Італії видало циркуляр, який передбачав "перегляд і можливе посилення заходів" щодо перших осіб держави: Мелоні та її заступникам, міністру закордонних справ Антоніо Таяні та міністру інфраструктури Маттео Сальвіні.

У четвер Таяні сказав журналістам, що для них трьох підвищили рівень охорони.

"Атмосфера не найкраща. Я закликаю всіх заспокоїтися. Я нікого не образив", – додав голова італійського МЗС.

Італійська премʼєрка та віцепремʼєри після приходу до влади у 2022 році обрали для себе охорону другого рівня. Її підвищення означає, що тепер Мелоні, Таяні та Сальвіні супроводжуватимуть два-три броньовані авто з трьома агентами в кожному.

10 вересня у штаті Юта під час публічного виступу застрелили Чарлі Кірка – одного з найвідоміших консервативних активістів США та засновника руху Turning Point USA.

Ця подія викликала резонанс в американському суспільстві та була використана адміністрацією Дональда Трампа як привід звинуватити Демократичну партію в політичному насильстві.

