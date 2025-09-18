Охрана премьер-министра Италии усилена после убийства Чарли Кирка в США

Премьер-министру Италии Джорджи Мелони и ее двум вице-премьерам усилили охрану до максимального уровня после резонансного убийства американского консервативного деятеля Чарли Кирка в США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica.

После убийства Кирка Министерство внутренних дел Италии издало циркуляр, который предусматривал "пересмотр и возможное усиление мер" в отношении первых лиц государства: Мелони и ее заместителей, министра иностранных дел Антонио Таяни и министра инфраструктуры Маттео Сальвини.

В четверг Таяни сказал журналистам, что для них троих повысили уровень охраны.

"Атмосфера не самая лучшая. Я призываю всех успокоиться. Я никого не обидел", – добавил глава итальянского МВД.

Итальянский премьер и вицепремьеры после прихода к власти в 2022 году выбрали для себя охрану второго уровня. Ее повышение означает, что теперь Мелони, Таяни и Сальвини будут сопровождать два-три бронированных автомобиля с тремя агентами в каждом.

10 сентября в штате Юта во время публичного выступления застрелили Чарли Кирка – одного из самых известных консервативных активистов США и основателя движения Turning Point USA.

Это событие вызвало резонанс в американском обществе и было использовано администрацией Дональда Трампа как повод обвинить Демократическую партию в политическом насилии.

