У Німеччині знову піднімуть ціну на популярний проїзний квиток

Міністри транспорту 16 федеральних земель Німеччини заявили, що із січня 2026 року вартість популярного місячного квитка на громадський транспорт, відомого як Deutschlandticket, буде підвищено до 63 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Підвищення ціни на місячний проїзний було погоджено після спеціального засідання регіональних лідерів.

Міністр транспорту землі Баварії Крістіан Бернрайтер із Християнсько-демократичної партії (ХДС) заявив після спеціального засідання, що рішення ухвалили одноголосно.

Наразі Deutschlandticket коштує 58 євро на місяць. Проїзний дає змогу передплатникам необмежено користуватися місцевими та регіональними автобусами і поїздами по всій країні. Квиток не поширюється на швидкісні поїзди ICE, що з'єднують німецькі міста.

Міністр транспорту землі Баден-Вюртемберг Вінфрід Херманн привітав те, що він назвав компромісом з приводу долі програми.

"Ми сподівалися на більше фінансування з боку федерального уряду, щоб зберегти нижчу ціну", – додав він, при цьому наголосивши, що порівняно з більшістю місячних проїзних квитків Deutschlandticket все ще можна вважати доступним.

Згідно з угодою, федеральний уряд та уряди земель продовжуватимуть вносити по 1,5 млрд євро на рік для фінансування Deutschlandticket до 2030 року.

Нагадаємо, на початку 2025 року вартість Deutschlandticket підвищили з 49 до 58 євро.

Щомісячний проїзний мав на меті заохотити людей відмовитися від автомобілів на користь більш екологічно чистих видів транспорту.

Він став продовженням успішного експериментального квитка з необмеженою кількістю поїздок за 9 євро на місяць, який пропонувався протягом трьох місяців влітку 2022 року в рамках урядової програми, спрямованої на боротьбу з високою інфляцією та цінами на паливо.

Близько 13 мільйонів людей з 83-мільйонного населення країни користуються цим щомісячним проїзним.