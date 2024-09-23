У Німеччині суттєво подорожчає популярний проїзний квиток
У Німеччині вартість Deutschlandticket – популярного місячного проїзного, що дозволяє людям користуватися всіма місцевими та регіональними поїздами, а також автобусами та метро по всій країні, наступного року зросте приблизно на 18%.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.
Міністри транспорту з 16 німецьких земель погодилися, що ціна проїзного, який коштує 49 євро відтоді, як він став доступним у травні 2023 року, має зрости до 58 євро на початку 2025 року.
"З такою ціною нам вдасться зберегти привабливість квитка і поставити фінансування на більш міцну основу", – сказав Олівер Крішер, міністр транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія, в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA.
Щомісячний проїзний мав на меті заохотити людей відмовитися від автомобілів на користь більш екологічно чистих видів транспорту.
Він став продовженням успішного експериментального квитка з необмеженою кількістю поїздок за 9 євро на місяць, який пропонувався протягом трьох місяців влітку 2022 року в рамках урядової програми, спрямованої на боротьбу з високою інфляцією та цінами на паливо.
Посадовці заявили, що наднизька ціна не була фінансово життєздатною.
Близько 13 мільйонів людей з 83-мільйонного населення країни користуються цим щомісячним проїзним.