У Німеччині суттєво подорожчає популярний проїзний квиток

У Німеччині вартість Deutschlandticket – популярного місячного проїзного, що дозволяє людям користуватися всіма місцевими та регіональними поїздами, а також автобусами та метро по всій країні, наступного року зросте приблизно на 18%.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Handelsblatt.

Міністри транспорту з 16 німецьких земель погодилися, що ціна проїзного, який коштує 49 євро відтоді, як він став доступним у травні 2023 року, має зрости до 58 євро на початку 2025 року.

"З такою ціною нам вдасться зберегти привабливість квитка і поставити фінансування на більш міцну основу", – сказав Олівер Крішер, міністр транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія, в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA.

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Щомісячний проїзний мав на меті заохотити людей відмовитися від автомобілів на користь більш екологічно чистих видів транспорту.

Він став продовженням успішного експериментального квитка з необмеженою кількістю поїздок за 9 євро на місяць, який пропонувався протягом трьох місяців влітку 2022 року в рамках урядової програми, спрямованої на боротьбу з високою інфляцією та цінами на паливо.

Посадовці заявили, що наднизька ціна не була фінансово життєздатною.

Близько 13 мільйонів людей з 83-мільйонного населення країни користуються цим щомісячним проїзним.