В Германии снова поднимут цену на популярный проездной билет

Министры транспорта 16 федеральных земель Германии заявили, что с января 2026 года стоимость популярного месячного билета на общественный транспорт, известного как Deutschlandticket, будет повышена до 63 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Повышение цены на месячный проездной было согласовано после специального заседания региональных лидеров.

Министр транспорта земли Баварии Кристиан Бернрайтер из Христианско-демократической партии (ХДС) заявил после специального заседания, что решение было принято единогласно.

Сейчас Deutschlandticket стоит 58 евро в месяц. Проездной позволяет подписчикам неограниченно пользоваться местными и региональными автобусами и поездами по всей стране. Билет не распространяется на скоростные поезда ICE, соединяющие немецкие города.

Министр транспорта земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн приветствовал то, что он назвал компромиссом по поводу судьбы программы.

"Мы надеялись на большее финансирование со стороны федерального правительства, чтобы сохранить более низкую цену", – добавил он, при этом подчеркнув, что по сравнению с большинством месячных проездных билетов Deutschlandticket все еще можно считать доступным.

Согласно договору, федеральное правительство и правительства земель будут продолжать вносить по 1,5 млрд евро в год для финансирования Deutschlandticket до 2030 года.

Напомним, в начале 2025 года стоимость Deutschlandticket повысили с 49 до 58 евро.

Ежемесячный проездной имел целью поощрить людей отказаться от автомобилей в пользу более экологически чистых видов транспорта.

Он стал продолжением успешного экспериментального билета с неограниченным количеством поездок за 9 евро в месяц, который предлагался в течение трех месяцев летом 2022 года в рамках правительственной программы, направленной на борьбу с высокой инфляцией и ценами на топливо.

Около 13 миллионов человек из 83-миллионного населения страны пользуются этим ежемесячным проездным.