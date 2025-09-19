США схвалили продаж Польщі Javelin на $780 мільйонів

Державний департамент США вирішив схвалити можливий продаж уряду Польщі протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 780 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Як зазначено, Агентство вже поінформувало Конгрес США про можливий продаж.

Згідно із заявою, Польща попросила у США 2506 ракет FGM-148F Javelin і 253 легких пускових установок Javelin. Загальна вартість становить 780 мільйонів доларів.

"Пропонована угода сприятиме реалізації зовнішньої політики та національної безпеки США, зміцнюючи безпеку союзника по НАТО, який є фактором політичної та економічної стабільності в Європі", – йдеться у заяві.

Пропонований продаж не матиме негативного впливу на боєготовність збройних сил США, додали в агентстві.

Нагадаємо, у травні США схвалили продаж уряду Естонії протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 296 мільйонів доларів.

Крім того, у липні США оголосили про надання Польщі кредитних гарантій у розмірі 4 мільярди доларів, які будуть використані на переозброєння польських Збройних сил.