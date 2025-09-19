США схвалили продаж Польщі Javelin на $780 мільйонів
Державний департамент США вирішив схвалити можливий продаж уряду Польщі протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 780 мільйонів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву Агентства зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.
Як зазначено, Агентство вже поінформувало Конгрес США про можливий продаж.
Згідно із заявою, Польща попросила у США 2506 ракет FGM-148F Javelin і 253 легких пускових установок Javelin. Загальна вартість становить 780 мільйонів доларів.
"Пропонована угода сприятиме реалізації зовнішньої політики та національної безпеки США, зміцнюючи безпеку союзника по НАТО, який є фактором політичної та економічної стабільності в Європі", – йдеться у заяві.
Пропонований продаж не матиме негативного впливу на боєготовність збройних сил США, додали в агентстві.
Нагадаємо, у травні США схвалили продаж уряду Естонії протитанкових ракетних комплексів Javelin і супутнього обладнання на суму близько 296 мільйонів доларів.
Крім того, у липні США оголосили про надання Польщі кредитних гарантій у розмірі 4 мільярди доларів, які будуть використані на переозброєння польських Збройних сил.